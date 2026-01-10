الجيش الأمريكي يعلن استهداف مواقع لداعش في سوريا

أعلن ، السبت، عن استهداف مواقع عدة لتنظيم في .

وقال الجيش، "نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت عدة مواقع لتنظيم في أنحاء "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت سوريا، اليوم السبت، اندلاع حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف الشرقي.

يشار الى أن سوريا تشهد، منذ أيام، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.