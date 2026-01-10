"نت بلوكس": إيران بلا اتصال بالإنترنت منذ يومين

كشفت خدمة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت، السبت، عن انقطاع الإنترنت في منذ يومين.

وقالت الخدمة، " بلا اتصال بالإنترنت منذ 48 ساعة والبيانات تظهر بوضوح أن انقطاع الإنترنت الشامل في كامل إيران ما زال قائما".

واعتبر الرئيس الأمريكي ، السبت، أن إيران تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق.

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.