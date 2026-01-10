ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في فرنسا

وجاء في خبر القناة: "مات رجل كان يتزلج خارج المسار المخصص (في منتجع التزلج أريس-بيوفورت)".ووفقا للقناة، أصيب شخص آخر بجروح خطيرة خلال الانهيارات الثلجية المذكورة.وسبق أن ذكرت القناة نفسها أن مواطنين اثنين فرنسيين لقيا حتفهما في انهيار للثلوج في منتجع تزلج آخر في نفس المقاطعة، سافوا.في أعقاب إعصار غورتي، حذرت السلطات في العديد من المقاطعات الفرنسية من خطر كبير لحدوث انهيارات ثلجية - بمستوى أربعة من خمس نقاط.