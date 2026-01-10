الصفحة الرئيسية
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في فرنسا
دوليات
2026-01-10 | 16:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
95 شوهد
أفادت قناة BFMTV
التلفزيونية
، نقلا عن إدارة منتجع التزلج أريس-بيوفورت، بأن عدد القتلى بين المتزلجين جراء عدة انهيارات ثلجية في جنوب
شرق فرنسا
ارتفع إلى ثلاثة.
وجاء في خبر القناة: "مات رجل كان يتزلج خارج المسار المخصص (في منتجع التزلج أريس-بيوفورت)".
ووفقا للقناة، أصيب شخص آخر بجروح خطيرة خلال الانهيارات الثلجية المذكورة.
وسبق أن ذكرت القناة نفسها أن مواطنين اثنين فرنسيين لقيا حتفهما في انهيار للثلوج في منتجع تزلج آخر في نفس المقاطعة، سافوا.
في أعقاب إعصار غورتي، حذرت السلطات في العديد من المقاطعات الفرنسية من خطر كبير لحدوث انهيارات ثلجية - بمستوى أربعة من خمس نقاط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
