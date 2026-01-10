إيران.. تعليق جديد للسيد الخامنئي بعد الاحتجاجات

وقال الخامنئي في تغريدة على منصة "إكس"، "بأذن الله سينشر الله قريباً شعور النصر في قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني".

بدأت الاحتجاجات في أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.