هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب لبنان

ضربت ، قبل قليل، هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب معلومات واردة من ، "الهزة الارضية يقدر انها استمرت لـ8 ثوان"، مضيفة أن " تسجل أعلى مستوى شعور بالهزة بين المناطق ".

كما أفادت المعلومات أن "الهزة شعر بها السكان في عدة مناطق في بيروت"، مشيرة الى أن "قوتها بلغت 3.9 درجة".