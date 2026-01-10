هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"

وكتبت الشركة في بيان نشرته على منصة "إكس": "تمكن مجرمون سبرانيون من سرقة معلومات حساسة من 17.5 مليون حساب على إنستغرام، بما في ذلك أسماء المستخدمين والعناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها".من جانبه، أفاد موقع Notebookcheck، وهو مصدر دولي رائد وموثوق متخصص في المراجعات المتعمقة والاختبارات والأخبار المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، أفاد بأنه المجرمين السبرانيين قد يستخدمون البيانات المسروقة في هجمات التصيد الاحتيالي وسرقة الحسابات.ووفقا لمعلومات الموقع، في عام 2024 حدثت الثغرة الأمنية التي تسببت في التسريب والسرقة الحالية.