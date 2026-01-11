الكيان يرفع حالة التأهب القصوى استعدادا لتدخل امريكي في ايران

ونقلت رويترز عن 3 مصادر إسرائيلية مطلعة ‌أن " رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في مع استمرار الاحتجاجات الواسعة هناك".ولم توضح المصادر، التي ‍كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال نهاية الأسبوع، ما الذي ‍يعنيه ⁠رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليا، بحسب رويترز.وناقش الإسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي في مكالمة هاتفية، ‌إمكانية تدخل في إيران، وأكد مسؤول أميركي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع ⁠التي ناقشاها.وسبق ان هدد الرئيس الأميركي مرارا بالتدخل بعد ان حذر إيران من قتل المتظاهرين، كما كرر يوم امس السبت ذلك بالقول ان الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".