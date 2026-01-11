ليلة اعتقال مادورو برواية جندي فنزويلي: 20 امريكيا قتلوا منا المئات بسلاح غامض "يطلق صوتًا فقط"!

وبحسبما جاء على حساب المتحدثة باسم كارولين ليفيت، بحسب الحارس الفنزويلي، قال الحارس إن القوات الأميركية قضت على مئات المقاتلين دون أن تفقد أي جندي، باستخدام تكنولوجيا "لم يشهد أو يسمع بمثلها من قبل".وروى الحارس: "كنا في حالة استنفار، لكن فجأة تعطلت جميع أنظمتنا الرادارية دون أي تفسير، الشيء التالي الذي رأيناه كان طائرات مسيرة، كثيرة جدا، تحلق فوق مواقعنا، لم نكن نعرف كيف نرد، وبعد لحظات، ظهرت حوالي 8 مروحيات حسب تقديره، نشرت ما يقارب 20 جنديا أميركيا فقط".وأضاف: "كانوا متقدمين جدا من الناحية التكنولوجية، لم يبد الهجوم مثل أي شيء حاربناه من قبل" ووصف ما حدث بأنه لم يكن معركة بل "مذبحة"، قائلا: "كنا بالمئات، لكن لم تتح لنا أي فرصة".ثم وصف لحظة استخدام السلاح الغامض: "في لحظة ما، أطلقوا شيئا؛ لا أعرف كيف أصفه، كان مثل موجة صوتية شديدة للغاية، فجأة شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل، وبدأنا جميعا ننزف من الأنف، البعض كان يتقيأ دما، سقطنا على الأرض، عاجزين عن الحركة".ولم يرد البيت الأبيض فورا على استفسار عما إذا كانت مشاركة المنشور تعني أن الإدارة توافق على صحة رواية الشاهد، ووفقا لوزارة الداخلية الفنزويلية، قُتل حوالي 100 فرد من قوات الأمن في الهجوم الذي وقع في 3 يناير، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الوفيات ناتجة عن السلاح المذكور، بحسب سكاي نيوز.وأكد الحارس أن الوحدة الأميركية الصغيرة أنهت المواجهة دون إصابات، مضيفا: "هؤلاء العشرون رجلا، دون أي إصابة واحدة، قتلوا المئات منا".من جهة أخرى، نقلت صحيفة "ذا بوست" عن مصدر استخباراتي أميركي سابق أن الجيش الأميركي يمتلك أسلحة موجهة الطاقة، التي تعطل الأهداف باستخدام طاقة مركزة مثل الموجات الدقيقة أو أشعة الليزر منذ عقود، و هذه قد تكون أول مرة تستخدم فيها بشكل قتالي من قبل ، مبينا ان مثل هذه الأسلحة لديها القدرة على إحداث أعراض تشمل "النزيف، شل القدرة على الحركة أو العمل، الألم والحرقان".