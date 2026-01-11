غارات "إسرائيلية" متفرقة جنوب لبنان

وذكرت وسائل إعلام، إن "مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في وسط بلدة العديسة، بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجرداح باتجاه بلدة الضهيرة".وأضافت، انه "استهدفت غارات إسرائيلية متتالية أطراف بلدة في قضاء ، ومنطقة وادي برغز في قضاء ، إلى جانب قصف مرتفعات جبل الريحان في إقليم التفاح وأطراف بلدة ".كما طالت غارات عنيفة أطراف بلدات العيشية والجبور والريحان، في نطاق جغرافي واسع بجنوب ، وسط مخاوف من توسع دائرة الاستهداف وارتفاع الخسائر البشرية والمادية.