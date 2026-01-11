كوبا ترد على ترامب: تتصرفون كالمجرمين

– دولي

ردت الحكومة الكوبية، اليوم الاحد، على تهديدات الرئيس الأمريكي .



وقالت الخارجية الكوبية في خبر نشرتنه وسائل إعلامية وتابعته ، ان "كوبا لن تخضع لابتزاز ولا لتهديداتها العسكرية".وأضافت "الولايات المتحدة تتصرف كالمجرمين وتهدد السلم الدولي".