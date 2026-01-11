الصفحة الرئيسية
مع الاحتجاجات اليومية.. ماذا ينوي ترامب القيام به في ايران؟
دوليات
2026-01-11 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
662 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت مصادر سياسية، اليوم الاحد، ان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في
إيران
وإضعاف النظام.
ونقلت أكسيوس عن المصادر قولها ان "
ترامب
يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في
إيران
وإضعاف النظام"، مبينة ان "معظم الخيارات المطروحة بشأن إيران التي تبحثها
إدارة ترامب
لا تتضمن حاليا عملا عسكريا مباشرا".
وذكرت ان "مسؤولين اميركيين يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد إيران قد يقوض الاحتجاجات"، لافتة الى ان "إدارة ترامب بحثت خطوات ردع ضد إيران كتوجيه حاملة طائرات للمنطقة وهجمات سيبرانية ضد النظام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
