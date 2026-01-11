اعتقال امرأة مشهورة خبأت مخدرات داخل "منطقة حساسة"

ولفتت إلى أن المتهمة التي كانت بصدد إنهاء إجراءات السفر استغلت طرفا صناعيا حساسا في منطقة حساسة بجسدها لإخفاء بعناية فائقة، مع تمويه احترافي داخل الملابس، في محاولة للتملص من أجهزة التفتيش المتطورة وكاميرات المراقبة.وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الطريقة المستخدمة جاءت على غرار ما اشتهرت به بعض الحالات السابقة الشهيرة مثل قضية البلوغر سارة ، مما يعكس محاولات مهربي المخدرات تطوير أساليب الإخفاء باستمرار للتهرب من الإجراءات الأمنية المشددة.وأمرت نيابة النزهة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحريز المضبوطات، وجارٍ استكمال التحقيق للكشف عن أي شبكات متورطة أو دوافع التهريب.