قرار بريطاني يثير المسلمين واليهود

ويصنف مشروع وثيقة صادرة عن دائرة الادعاء الملكية بشأن "الاعتداء القائم على الشرف، والزواج القسري، والممارسات الضارة"، الختان كجريمة محتملة إلى جانب تسطيح الثدي، واختبار العذرية، وترقيع غشاء البكارة، وطرد الأرواح الشريرة.وأثارت صياغة الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، قلق بعض الجماعات الدينية، حيث دافع القادة اليهود والمسلمون عن الأهمية الثقافية لهذه الممارسة.وتنص مسودة توجيهات على "أنه على عكس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا توجد جريمة جنائية محددة تتمثل في إجراء ختان الذكور".