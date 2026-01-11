إيران تعلن اعتقال جاسوسين تابعين للموساد

أعلنت ، مساء الأحد، عن اعتقال جاسوسين تابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".​

ونقلت وكالة " " عن مصدر استخباري في الحرس الثوري الإيراني، "اعتقال جاسوسين تابعين للموساد في ، قاما بدور في تنظيم أعمال شغب وعنف واسعة النطاق".

وبدأت احتجاجات في مدن إيرانية عدة في كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني)، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا، واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.