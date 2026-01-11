إيران تكشف تفاصيل تخص الاضطرابات في البلاد

ونقلت وكالة " " الدولية للأنباء عن مؤمني قوله، إن "المواطنين تفاجأوا خلال الأيام الماضية بحجم أعمال التخريب التي طالت عدداً من المناطق"، مشيرا إلى أن مراكز للشرطة تعرضت لهجمات وأن عددا من عناصر قوات حفظ الأمن استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم في حماية أمن البلاد والمواطنين، على حد تعبيره.وأضاف الوزير أن القوات الأمنية تعاملت مع الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ولم تسمح لمن وصفهم بـ"الفوضويين" بتهديد الأمن وتكدير النظام العام، مؤكدا أن الادعاءات المتداولة حول "سقوط مدن" لا أساس لها من ، واعتبر "أن استشهاد عناصر من قوات الأمن دليل على التزام هذه القوات بحماية المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع".وأوضح مؤمني أن الوضع الأمني الحالي في البلاد "مستقر ومناسب" بفضل جهود جميع الأجهزة المعنية، ولا سيما قوات حفظ الأمن، لافتا إلى أن التوترات وأعمال التخريب تسير باتجاه الانحسار، وأن الأمن مستتب في جميع المناطق بما فيها المناطق الحدودية.