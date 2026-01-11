تفاصيل قضية الخالدي التي هزت امن دولة وكان مختبئا في العراق

ووجهت المحكمة إلى الخالدي تهم "الطعن عمدا بسلطة الأمير عبر حسابه بمنصة "إكس"، و"الإساءة عمدا باستخدام ".وأنكر الخالدي التهم الموجهة إليه وطلب محاميه أجلا للإطلاع والتصوير.وفي أيار 2025، أيدت حبس سلمان الخالدي لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجريمة الإساءة للذات الأميرية، وإشاعة أخبار كاذبة.وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن سلمان الخالدي بعد عرضه على الطب النفسي، وتأكد مسؤوليته عن أفعاله من الناحية العقلية، بحسب "الجريدة" الكويتية.وشددت المحكمة على أن حماية المصالح العليا للكويت تساهم في حفظ مكانتها وهيبتها، وتعزز قدرتها على فرض سيادة القانون فيها، وضرورة التصدي للمخالفين بكل حزم وبلا تهاون.بحسب بيان الكويتية في كانون الثاني 2025، هرب سلمان الخالدي خارج في 2023 بعدما صدر بحقه 11 حكما بالحبس واجب النفاذ.ورصدت وجود المتهم داخل ، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص من العربية والدولية " " للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، حيث تم ضبط الخالدي قبل تمكنه من الهرب، وتسليمه إلى الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.وتسلمت السلطات الكويتية سلمان الخالدي من العراق مطلع عام 2025، حيث تمت محاكمته في عدة قضايا، آخرها الحكم الصادر من محكمة بتأييد سجنه لمدة 15 سنة وإبعاده عن الكويت عقب تنفيذه العقوبة.يذكر أن سلمان الخالدي معارض وناشط يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق السياسي في منذ بضعة أشهر فقط.