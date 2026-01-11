سوريا.. "قسد" تعلن مقتل عضو في القيادة العامة

وقالت قوى الأمن الداخلي، اليوم الأحد في بيان، إن القيادي زياد حلب (زياد زعيم قدور) قتل خلال ما وصفته بـ"المقاومة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.ويعد زياد حلب من الشخصيات الأمنية الأكثر نفوذا وإثارة للجدل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.ورغم قلة ظهوره الإعلامي، شغل منصب عضو قيادة "أسايش" في المنطقة، واعتبر المحرك الأساسي للعمليات القتالية والقرارات العسكرية داخل الأحياء الكردية خلال التصعيد الأخير.