غارة إسرائيلية تستهدف مدينة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، مدينة جنوبي .

​

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة بمسيرة إسرائيلية على مدينة جنوبي "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا قبل قليل عنصرا من في بنت بجنوب لبنان".

الى ذلك، قالت ، "شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد".



يشارالى أن الطيران "الإسرائيلي" نفذ، مساء اليوم الاحد، سلسلة هجمات جوية وبالطائرات المسيرة على عدة مناطق في .