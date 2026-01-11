الرئيس الكوبي يردّ بقوة على تهديدات ترامب

وكتب دياز-كانيل في رسالة نشرها على منصة "إكس" أن كوبا "أمة حرة ومستقلة".وأضاف: "كوبا لا تعتدي، بل تتعرض لاعتداء من منذ 66 عاما، وهي لا تهدد، بل تستعد، وهي جاهزة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".وكان قال في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء"، وأضاف "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".كما أعاد ترامب نشر رسالة على ، الأحد، تلمح إلى أن وزير الخارجية الأميركي المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.وعلّق ترامب على المنشور قائلا: "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي".