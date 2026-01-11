واشنطن تكشف عن خيارات جديدة تخص إيران

جاء ذلك بعد تصريحات يوم الجمعة من حذر فيها من أنه إذا بدأت الحكومة الإيرانية "بقتل الناس كما فعلت في الماضي، فسنتدخل"، مضيفا: "سنضربهم بقوة حيث يؤلمهم. وهذا لا يعني نشر قوات على الأرض، بل ضربهم بقوة شديدة جدا" (من الجو).كما أعرب ترامب عن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين عبر ، وكتب: " تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. مستعدة للمساعدة".وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران التي اندلعت في 28 بسبب الحاد للعملة المحلية (الريال الإيراني)، حيث يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء 1.4 مليون ريال للدولار. وتحولت المظاهرات إلى تحد مباشر للنظام، مع تقارير عن سقوط قتلى واعتقالات واسعة. ونقلت صحيفتا " تايمز" و"وول " عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب تلقى خيارات عسكرية ولم يتخذ قرارا نهائيا بعد.من جهتها، حذرت إيران من رد عنيف في حالة التعرض لهجوم. وقال رئيس يوم الأحد إن القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ستكون "أهدافا مشروعة" إذا تعرضت إيران للضرب. كما أعاد المرشد الأعلى التأكيد على منصة "إكس" أن أعداء إيران "سيفشلون" كما فشلوا في الماضي.وفي الولايات المتحدة، أشار مسؤولون إلى أن الخيارات العسكرية المحتملة قد تشمل هجمات إلكترونية، بينما أكدوا موافقة على قرار جعل الفضائية "ستارلينك" متاحة في إيران لمساعدة المتظاهرين على تجاوز انقطاع الاتصالات.كما ذكر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن ترامب يقدم "دعمًا أخلاقيا" للمحتجين، رافضا الإجابة حول احتمال اعتراض السفن الناقلة للنفط الإيراني.وفي الوقت نفسه، عبر مشرعون أمريكيون عن معارضتهم لأي عمل عسكري مباشر، وقال السناتور الديمقراطي من فرجينيا إن مثل هذا العمل سيكون "خطأً فادحًا" وسيمنح النظام الإيراني ذريعة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في مشاكله الداخلية، داعيا إلى الاستمرار في ضغط العقوبات بدلا من التصعيد العسكري.