"نتبلوكس": اتصال إيران بالعالم الخارجي عند 1%

وأوردت المنظمة عبر "إكس" أن حجب الإنترنت دخل يومه الرابع، معتبرة أن "إجراء الرقابة هذا يشكل تهديدا مباشرا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد".وذكرت "نتبلوكس" أن اتصال بالعالم الخارجي عند نحو 1% من مستوياته الطبيعية.وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الإيراني.وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.