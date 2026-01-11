إيران توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن.. هذه تفاصيلها

وقالت " " إن سفير ومندوب جمهورية الدائم في ، وجه رسالة عاجلة إلى والأمم المتحدة.وجاء في الرسالة: "لا يسمح أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو بحجة دعم الشعوب، بالتحريض على العنف أو زعزعة استقرار المجتمعات أو ".وأضافت: "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخلية".من جهة أخرى، كشفت وكالة "تسنيم" أن استدعت وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بعد الهجوم على في وتصريحات وزير خارجية حول الاحتجاجات.بالتزامن مع ذلك، أعلنت إيران الحداد الوطني ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف.وأبرزت "تسنيم" أن الرئيس الإيراني مسعود "بزشكيان سينضم إلى في الحداد، ويدعو الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة يوم الإثنين".وقال ⁠بزشكيان، الأحد، إن ‌ وإسرائيل تريدان "زرع الفوضى ‍والاضطراب" في إيران ‍من ⁠خلال تحريض "‍مثيري الشغب".وأوضح بزشكيان أن أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر "لمثيري الشغب" لزعزعة الاستقرار في البلاد، داعيا الإيرانيين ‌إلى ‍النأي ‍بأنفسهم عن "مثيري ‌الشغب والإرهابيين"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.وبدأت الاحتجاجات في 28 بإضراب نفّذه تجار في على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، قبل أن تتحول إلى مواجهات واشتباكات ويتسع نطاقها بشكل كبير، مما خلف عددا من القتلى والمصابين والمعتقلين.