مقتل عنصرين من القاعدة بغارة أمريكية في مأرب اليمنية

أفاد بذلك مصدر في في محافظة مأرب، وقال: "أصابت طائرة أمريكية مسيرة دراجة نارية تقل رجلين، يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة، شرق مأرب، عاصمة المحافظة، وأسفرت الضربة عن مقتلهما دون التعرف على هويتيهما بعد".وجاء هذا الهجوم بطائرة بدون ، عقب مقتل خبير المتفجرات التابع لتنظيم القاعدة والمعروف باسم كمال السناني في غارة جوية مأرب في في 23 .وأسفرت غارة جوية مماثلة في 9 ديسمبر في نفس المنطقة عن مقتل عضو آخر في تنظيم القاعدة يُعرف باسم الحضرمي، وعضو في التابع لهذا التنظيم يُدعى أنيس الحسالي.