مقتل عنصرين من القاعدة بغارة أمريكية في مأرب اليمنية
دوليات
2026-01-11 | 16:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
91 شوهد
استهدفت طائرة أمريكية بدون
طيار
دراجة نارية في محافظة مأرب شمال شرق
اليمن
، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا على متنها من أعضاء تنظيم القاعدة.
أفاد بذلك مصدر في
الإدارة المحلية
في محافظة مأرب، وقال: "أصابت طائرة أمريكية مسيرة دراجة نارية تقل رجلين، يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة، شرق مأرب، عاصمة المحافظة، وأسفرت الضربة عن مقتلهما دون التعرف على هويتيهما بعد".
وجاء هذا الهجوم بطائرة بدون
طيار
، عقب مقتل خبير المتفجرات التابع لتنظيم القاعدة والمعروف باسم كمال السناني في غارة جوية
شرق مدينة
مأرب في
اليمن
في 23
ديسمبر
.
وأسفرت غارة جوية مماثلة في 9 ديسمبر في نفس المنطقة عن مقتل عضو آخر في تنظيم القاعدة يُعرف باسم
أبو عبيدة
الحضرمي، وعضو في
جهاز الأمن
التابع لهذا التنظيم يُدعى أنيس الحسالي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
