احتجاز مشتبه به بحرق كنيس في ولاية مسيسيبي

واندلع الحريق بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل، ولم يُصب أي من المصلين، وأظهرت الصور أضرارا كبيرة في ومكتبة الكنيس، حيث تعرضت عدة نسخ من للتدمير أو التلف.وأكد ، جون هورن، مشاركة وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب في التحقيق، وصرح هورن: "أعمال معاداة السامية والعنصرية والكراهية الدينية هي هجمات على جاكسون ككل، وسيتم التعامل معها باعتبارها أعمالا إرهابية ضد سلامة السكان وحريتهم في العبادة"، ولم تُكشف هوية المشتبه به أو التهم المحددة الموجهة إليه.ويعد كنيس " " الأكبر في ولاية مسيسيبي، وكان قد تعرض سابقا لهجوم تفجيري من قبل منظمة "كو كلوكس كلان" في عام 1967، ردا على مشاركة الجماعة اليهودية في أنشطة الحقوق المدنية، وفقا لمعهد الحياة اليهودية الجنوبية الذي يقع مكتبه في نفس المبنى.