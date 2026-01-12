ترامب يقول ان طهران تواصلت وتريد التفاوض لكنه يدرس "خيارات قوية"

وقال في تصريحات للصحفيين على متن طائرته، ان تواصلت مع واقترحت إجراء مفاوضات بعد ان هددناها باتخاذ إجراءات ضد قمع المتظاهرين.واشار الى ان "إدارته تجري محادثات لترتيب اجتماع مع "، مضيفا: "أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة.. إيران تريد التفاوض".بالمقابل، حذر ترامب من انه "قد يضطر إلى التحرك أولاً"، قبل بدء بالتفاوض، خصوصا وانه اكد انه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة.وسبق ان توعد ترامب بالتدخل لـ"حماية الإيرانيين" في حال قامت السلطات باطلاق النار وقتل المحتجين، وبينما كانت الأرقام الأولية متحفظة عن عدد القتلى ووصلت الى 30، الا انه منذ اغلاق في ايران منذ 48 ساعة، والأرقام المسربة تشير الى وصول القتلى الى مئات او تجاوزوا الالف حتى الان.وقالت احدى منظمات حقوق الانسان الإيرانية ان عدد القتلى في التظاهرات الإيرانية تجاوز الـ500، وتوزعوا بين 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، فضلا عن اعتقال ما يربو على 10600 آخرين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ أسبوعين.