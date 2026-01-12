وقال عراقتشي لمسؤولي البعثات، ان "الاحتجاجات كانت هادئة والحكومة بدأت فوراً محادثات مع التجار والمعنيين"، مشيرا الى ان "الحكومة اتخذت إجراءات وتدابير وإصلاحات لتنفيذها تجاوباً مع تظاهرات سلمية".وأشار الى ان "الاحتجاجات السلمية استمرت لمدة 3 أيام والحكومة أجرت حواراً مباشراً مع الناشطين في المجال الاقتصادي، وفي اليوم الثاني والثالث انتهت الاحتجاجات لكن منذ بدء العام تجددت بشكل إرهابي مسلح".وأكد ان "مجموعات إرهابية مسلحة دخلت إلى صفوف المتظاهرين لتحرف الاحتجاجات عن مسارها الأصلي، ولدينا أدلة على إطلاق نار تعرضت له قوات الأمن بهدف رفع أعداد الضحايا وهذا مطلب ".وشدد على انه "لدينا أدلّة تثبت أن مسلحين أطلقوا النار على عناصر أمنية ومدنيين لرفع عدد الضحايا، وغالبية من قضوا في المظاهرات تمّ إطلاق النار عليهم من الخلف ومن ضمنهم رجال الأمن".من الواضح ان عراقتشي يشير الى وجود "طرف ثالث" قام بفتح النار على عناصر الامن وعلى المتظاهرين، بهدف رفع عدد القتلى لتنفيذ تهديد ترامب الذي اكد انه سيتدخل اذا تم قتل المتظاهرين.وتشير التقارير الى مقتل بين 500 الى الف شخص حتى الان في تظاهرات وسط غياب المعلومة الواضحة بسبب قطع .