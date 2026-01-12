عراقجي: إيران مستعدة للحرب والحوار أيضا

وقال عراقجي في مؤتمر لسفراء الدول بطهران اليوم الاثنين "منذ أن هدد بالتدخل تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.كما اعتبر أن "تصريحات الرئيس الأميركي شكلت تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية"، واتهم كلاً من أميركا وإسرائيل بتأجيج الوضع.وأشار إلى أن "جماعات إرهابية مسلحة دخلت صفوف المتظاهرين"، مؤكدا أن "لدى الحكومة أدلة على تعرض قوات الأمن لإطلاق نار بهدف رفع أعداد الضحايا".وتابع، ان "الإرهابيين يتلقون الدعم من جهات خارجية لتأجيج التظاهرات"، مردفا أن "عناصر من يشاركون في التظاهرات لتأجيج العنف".كما أضاف أن "معظم من قضوا في المظاهرات تم إطلاق النار عليهم من الخلف"، مشددا على أن "التظاهرات تحولت إلى مسار عنيف، لكن الأمن تعامل معها بهدوء".