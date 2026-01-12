سوريا.. اعتقال المسؤولين عن تفجير مسجد الإمام علي

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة ، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم الإرهابي، والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي".وأشارت الوزارة إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، حيث ضُبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية".ولفتت إلى "مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وأسفر الانفجار في الإمام في حي وادي الذهب بحمص عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا، وذلك وفق المصادر الرسمية السورية.