"ليس لديه غيري".. ترامب يفضح افتقار زيلينسكي للحلول

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة " تايمز"، ذكّر مراسل الصحيفة بلقائه مع في في فبراير الماضي، عندما قال ترامب لزيلينسكي إنه ليس لديه أي أوراق رابحة في المفاوضات مع .وقال ترامب: "هذا صحيح. هو لا يملك أي أوراق. لم يكن يملكها منذ البداية".ولما سأله الصحفي عما إذا كان زيلينسكي يملكها الآن، آجاب ترامب: "كلا. ليس لديه سوى شيء واحد هو ".وأضاف: "لو لم يكن لديه ترامب، لكان أمره بكل المقاييس، وهو يعلم ذلك، ويعلمه القادة الأوروبيون، والجميع يعلم ذلك".