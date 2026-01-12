أنقرة تعلق على الاحداث في ايران وسوريا وإسرائيل

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في اليوم عقب اجتماع للحزب برئاسة الرئيس ، حيث تناول عددا من القضايا الإقليمية الهامة.وأعرب تشيليك عن رغبة في تجنب في ، محذرا من أن التدخلات الخارجية المحتملة هناك قد تتسبب في "أزمة كبيرة جدا".وأكد أن إيران "جارتنا، ونراقب من كثب وعن قرب كل التطورات الحاصلة هناك"، قائلا: "ما نريده هو ألا يصيب الشعب الإيراني الضرر".وأشار إلى أن تركيا تسخّر "كل استعداداتنا اللازمة، بما يشمل الاقتصادية والأمنية وغيرها" لمتابعة التطورات في المنطقة وخاصة في الدول المجاورة.واتهم المتحدث باسم العدالة والتنمية بأنها "تضرم النيران في كل منطقتنا".وقال: "إسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو، لا تتورّع عن نشر الفوضى في كل مكان بالمنطقة، من أجل التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها".وفي الملف السوري، ذكر تشيليك أن " أوضحت موقفها بشكل جلي تماما"، مؤكدا أنه "لا يمكن قبول أن يكون هناك قوتان مسلحتان اثنتان في بلد واحد".وشدد على أن "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية هو أمر مهم".كما اتهم قوات الديمقراطية (قسد) بأنها "تتماشى تماما مع أجندات مرتكبي الإبادة الجماعية" في إشارة واضحة لإسرائيل، مطالبا بأنه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تطبّق اتفاق 10 مارس 2025".وأعلن أنه "من الآن فصاعدا سيتم التعامل مع الأمر على أساس التطبيق الكامل لاتفاق العاشر من مارس 2025".وأوضح أنه "لا توجد في سوريا اشتباكات بين العرب والأكراد"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن ينسب أفعال قوات سوريا الديمقراطية، إلى الأكراد".