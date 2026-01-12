علقت داخل عجان.. وفاة سيدة أثناء عملها بمعمل حلويات

وبيّنت التحقيقات الأولية، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم ، أن السيدة كانت ترتدي لفحة التفّت حول عمود العجان خلال قيامها بعملها داخل المعمل، الذي تعود ملكيته إلى شقيقها، الأمر الذي أسفر عن وفاتها في المكان على الفور.وأوضح المصدر أن فرق الإسعاف والطبيب الشرعي انتقلت مباشرة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل جثمان السيدة إلى مركز الطب الشرعي المختص، في وقت باشرت فيه فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.