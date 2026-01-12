من هي دينا باول رئيسة شركة ميتا الجديدة.. مصرية – أمريكية

قيادية مصرية أمريكية على رأس ميتاويحمل تعيين دينا باول دلالة خاصة، كونها مصرية أمريكية، ما يسلط الضوء على حضور الكفاءات ذات الأصول العربية عامة والمصرية خاصة، داخل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ويمنح القرار بعدًا رمزيًا يتخطى الإطار الإداري، في واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا على مستوى العالمويمثل هذا القرار سابقة داخل هيكل الإدارة العليا لميتا، إذ لم يسبق للشركة أن شغلت منصب "الرئيس" من قبل، ما يمنح بعدًا استراتيجيًا يتجاوز كونه تغييرًا إداريًا تقليديًا، ويعكس مرحلة جديدة تستعد الشركة للدخول فيها.ويأتي هذا التعيين في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع سعي ميتا لتعزيز موقعها في سباق العالمي.وبحسب بيان الشركة، ستتولى دينا باول ماكورميك مسؤولية تأمين شراكات استراتيجية، إلى جانب الإشراف على تطوير البنية التحتية لميتا، ضمن خطة استثمارية تمتد لعشر سنوات بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار.من إلى قلبوكانت دينا باول ماكورميك قد انضمت إلى ميتا في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تقدم استقالتها في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفق إفصاح رسمي قُدم إلى والبورصات الأمريكية.وفي موقعها الجديد، أوضحت الشركة أن باول ماكورميك ستصبح عضوًا في فريق الإدارة التنفيذية، وستشارك بشكل مباشر في صياغة استراتيجية ميتا والإشراف على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.وفي تعليق على القرار، قال ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن خبرة دينا باول في أعلى المستويات المالية العالمية، إلى جانب شبكة علاقاتها الواسعة حول العالم، تؤهلها للعب دور محوري في قيادة الشركة خلال مرحلة النمو القادمة، واصفًا تعيينها بأنه إضافة استراتيجية للإدارة العليا.وأكد زوكربيرغ أن باول ماكورميك ستشارك في جميع ملفات ميتا الأساسية، مع تركيز خاص على التعاون مع الحكومات والدول، لبناء ونشر وتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التابعة للشركة، في خطوة تعكس تصاعد الرهان على هذا القطاع بوصفه محرك النمو الرئيسي خلال السنوات المقبلة.مسيرة مهنية بين المال والسياسةوتتمتع باول ماكورميك بسجل مهني حافل، إذ شغلت مناصب قيادية رفيعة داخل بنك غولدمان ساكس لمدة 16 عامًا، كما تولت منصب نائبة الأمريكي خلال الولاية الأولى للرئيس ، قبل استقالتها لاحقًا من مجلس إدارة ميتا.احتفاء واسع على مواقع التواصل الاجتماعيوأثار إعلان تعيين دينا باول ماكورميك تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من المستخدمين عن فخرهم كونها مصرية أمريكية تتولى منصبًا قياديًا في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، معتبرين القرار خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التحولات التي تمر بها ميتا في هذه المرحلة.وتداول مستخدمون الخبر على نطاق واسع، مشيرين إلى أهميته في توقيت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا سباقًا محمومًا لإعادة ترتيب الهياكل القيادية استعدادًا لمرحلة الذكاء الاصطناعي.