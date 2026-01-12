ألمانيا تدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552876-639038301403014916.webp
ألمانيا تدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية
دوليات
2026-01-12 | 10:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
86 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أدى الوضع الراهن في
إيران
إلى تأجيج النقاش داخل
الاتحاد الأوروبي
حول إمكانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية في
برلين
، اليوم الاثنين، بأن
ألمانيا
تعمل جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الإجراء.
وأضاف: "نحن نؤيد إدراج الحرس الثوري تحت نظام عقوبات مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي".
من جانبه، أشار متحدث باسم
المفوضية الأوروبية
إلى أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سيكون خطوة رمزية في
المقام
الأول".
وذكر أن "السبب هو أن الحرس الثوري يخضع بالفعل لعقوبات من
الاتحاد الأوروبي
لأسباب منها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، مشيرا الى أنه "بناءً على ذلك، تسري منذ فترة طويلة قرارات تقضي بتجميد جميع أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر توفير أي موارد اقتصادية له".
ويناقش الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف المحتمل منذ سنوات، إلا أن العديد من الدول الأعضاء كانت لديها تحفظات حتى وقت قريب، وبما أن مثل هذا القرار يتطلب الإجماع، فقد تعذر اتخاذه في السابق.
ووفقا لتحليل أجراه القسم القانوني في
مجلس الاتحاد الأوروبي
، يمكن الاستناد إلى حكم صادر عن
المحكمة الإقليمية العليا
في مدينة
دوسلدورف
غربي ألمانيا عام 2023 كقاعدة قانونية لهذا الإدراج.
وكان الحكم القضائي أثبت تورط جهة حكومية إيرانية في التكليف بمحاولة هجوم حرق عمد على كنيس
يهودي
في مدينة
بوخوم
الألمانية.
وفي ذلك الوقت، حُكم على مواطن ألماني من أصل إيراني بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة التآمر للحرق العمد.
وقبل التحليل الذي أجراه القسم القانوني في
مجلس الاتحاد
الأوروبي لهذا الحكم، كانت هيئات تابعة للتكتل الأوروبي تؤكد دائما أن إدراج قوات النخبة هذه على قوائم الإرهاب غير ممكن قانونيا لأن الأمر يتطلب حكما قضائيا وطنيا أو قرار حظر صادرا عن سلطة إدارية.
كما كانت هناك تحفظات سابقة نابعة من المخاوف من تأثير هذا التصنيف سلبا على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتشهد
إيران
منذ أواخر كانون الاول 2025 موجة احتجاجات بدأت هادئة في
طهران
ثم امتدت إلى مدن أخرى، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة
الريال
الإيراني أمام الدولار، وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وحرب إرهابية داخلية تحرض عليها وتقودها اطراف خارجية، حسب
وزارة الخارجية الإيرانية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل قبل المواجهة المقبلة
04:25 | 2025-11-27
الحرس الثوري الإيراني: الرد على اغتيال طبطبائي سيكون في الوقت المحدد
13:07 | 2025-11-24
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز
06:14 | 2025-11-15
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية
10:29 | 2025-10-21
ايران
حرس ثوري
المحكمة الإقليمية العليا
وزارة الخارجية الإيرانية
مجلس الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
مجلس الاتحاد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
39.26%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
23.76%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
18.77%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
ليلة اعتقال مادورو برواية جندي فنزويلي: 20 امريكيا قتلوا منا المئات بسلاح غامض "يطلق صوتًا فقط"!
دوليات
18.2%
02:05 | 2026-01-11
ليلة اعتقال مادورو برواية جندي فنزويلي: 20 امريكيا قتلوا منا المئات بسلاح غامض "يطلق صوتًا فقط"!
02:05 | 2026-01-11
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران
13:36 | 2026-01-12
تحضيرا للانتقال إلى نظام طارئ.. الصحة الإسرائيلية تحدّث التعليمات للمستشفيات
13:12 | 2026-01-12
أول تعليق أممي على احتجاجات إيران
13:05 | 2026-01-12
واشنطن تدعو طهران للإفراج عن الرهائن الأمريكيين فورا
12:45 | 2026-01-12
رسالة من السيد الخامنئي الى الشعب الإيراني.. تعرفون عدوكم
12:26 | 2026-01-12
مقتل 648 متظاهراً في إيران
12:17 | 2026-01-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.