ألمانيا تدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية في ، اليوم الاثنين، بأن تعمل جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الإجراء.وأضاف: "نحن نؤيد إدراج الحرس الثوري تحت نظام عقوبات مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي".من جانبه، أشار متحدث باسم إلى أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سيكون خطوة رمزية في الأول".وذكر أن "السبب هو أن الحرس الثوري يخضع بالفعل لعقوبات من لأسباب منها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، مشيرا الى أنه "بناءً على ذلك، تسري منذ فترة طويلة قرارات تقضي بتجميد جميع أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر توفير أي موارد اقتصادية له".ويناقش الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف المحتمل منذ سنوات، إلا أن العديد من الدول الأعضاء كانت لديها تحفظات حتى وقت قريب، وبما أن مثل هذا القرار يتطلب الإجماع، فقد تعذر اتخاذه في السابق.ووفقا لتحليل أجراه القسم القانوني في ، يمكن الاستناد إلى حكم صادر عن في مدينة غربي ألمانيا عام 2023 كقاعدة قانونية لهذا الإدراج.وكان الحكم القضائي أثبت تورط جهة حكومية إيرانية في التكليف بمحاولة هجوم حرق عمد على كنيس في مدينة الألمانية.وفي ذلك الوقت، حُكم على مواطن ألماني من أصل إيراني بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة التآمر للحرق العمد.وقبل التحليل الذي أجراه القسم القانوني في الأوروبي لهذا الحكم، كانت هيئات تابعة للتكتل الأوروبي تؤكد دائما أن إدراج قوات النخبة هذه على قوائم الإرهاب غير ممكن قانونيا لأن الأمر يتطلب حكما قضائيا وطنيا أو قرار حظر صادرا عن سلطة إدارية.كما كانت هناك تحفظات سابقة نابعة من المخاوف من تأثير هذا التصنيف سلبا على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وتشهد منذ أواخر كانون الاول 2025 موجة احتجاجات بدأت هادئة في ثم امتدت إلى مدن أخرى، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الإيراني أمام الدولار، وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وحرب إرهابية داخلية تحرض عليها وتقودها اطراف خارجية، حسب .