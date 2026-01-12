"سؤال غبي".. ترامب يهاجم الصحافة ويذكر باغتيال سليماني وقتل البغدادي واعتقال مادورو

وفي خضم حديثه عن الأوضاع في بعد اندلاع احتجاجات في مختلف المدن، وتهديده لطهران بضربات "لم تشهدها من قبل"، سألت صحفية عما إذا كان يعتقد أن إيران تأخذ تهديداته على محمل الجد.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن السؤال جاء من مراسلة شبكة "سي إن إن"، وقال: "أعتقد ذلك، أليس كذلك يا (سي إن إن)؟".وبعدها استعرض قائمة العمليات العسكرية الأميركي السابقة، من بينها اغتيال عام 2020، والضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش في عام 2019، والعملية التي أزاحت الرئيس الفنزويلي وزوجته، نهاية الأسبوع الماضي.وأضاف بنبرة ساخرة: "هي تقول، سي إن إن: هل تعتقد أنهم يأخذون تهديدك على محمل الجد؟".ثم تابع: "ألا تعتقدون أنهم يفعلون ذلك بعد كل ما قمنا به؟ يا له من سؤال غبي".وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم أو يسخر فيها ترامب من الإعلاميين، غير أنه كان قاسيا على الصحفيات اللواتي يغطين إحاطاته، خصوصا في الأشهر الأخيرة.وفي الشهر الماضي، هاجم ترامب مراسلة "سي إن إن" كايتلان كولينز، في منشور على منصته "تروث سوشال"، واصفا إياها بأنها "غبية وحقيرة دائما".وعندما حاولت مراسلة في شبكة " " كورديس طرح سؤال خلال لقاء صحفي غير رسمي بمناسبة عيد الشكر، رد عليها قائلا: "هل أنت غبية؟ هل أنت شخصية غبية؟".كما وصف الرئيس 47 للولايات المتحدة صحفية تعمل في وكالة "بلومبرغ نيوز"، بـ"الخنزيرة"، بعد مواجهة كلامية على متن الطائرة الرئاسية، في تشرين الثاني الماضي.