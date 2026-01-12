رسائل تهديد جديدة للإسرائيليين: السماء ستضاء عند منتصف الليل

وقالت القناة 12 العبرية إن "آلاف الإسرائيليين تلقوا للمرة الثانية رسائل تهديد تفيد بأن "السماء ستضاء عند منتصف الليل.. مذنبات ليست نجوما.. نيازك ليست كالنيازك.. وفجأة أصوات مرعبة".وفي الرسالة الأولى التي تلقاها آلاف الإسرائيليين، كتبت الجهة التي أرسلتها: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل".والرسائل بعثت من أرقام هواتف بريطانية، ما زاد من غموض مصدرها وأهدافها.وأشارت القناة إلى أن "هذه الرسائل تأتي بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وصفت بأنها أكثر خطورة، إذ تضمنت تحذيرات مباشرة وأرفقت بأرقام بطاقات هويات شخصية لبعض المستلمين، الأمر الذي فاقم حالة القلق والهلع داخل المجتمع الإسرائيلي، وطرح تساؤلات جدية حول اختراق المعطيات الشخصية".ولفتت الصحيفة الى أن "الرسائل هي استمرار لحملة مماثلة شهدتها الأيام الماضية وأثارت مخاوف واسعة".وتثير عودة هذه الرسائل بتوقيتها ومضامينها، تساؤلات متزايدة داخل بشأن حجم الاختراقات الأمنية والسيبرانية، وقدرة المنظومات الرسمية على حماية البيانات الشخصية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات نفسية وأمنية أوسع على الجبهة الداخلية.وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان مجموعة قراصنة إيرانية تُطلق على نفسها اسم "حنظلة" عن تمكنها من الحصول على بيانات سرية، عقب اختراق حسابات وسائل إعلام تعود لشخصيات عامة إسرائيلية، من بينها رئيس تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء الأسبق ، ووزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد.كما تأتي الرسائل في خضم احتجاجات مستمرة ومتصاعدة في اندلعت منذ نهاية كانون الاول 2025، وانطلقت شرارتها في البداية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني).وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى شغب في العديد من المدن ومواجهات مع قوات الأمن، وتبنت شعارات سياسية مناهضة للنظام.واتهم الإيراني وإسرائيل بـ"تنظيم أعمال الشغب" في البلاد، في محاولة لإضفاء طابع خارجي على الاحتجاجات الداخلية.