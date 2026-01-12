طهران تعلن: جاهزون لطاولة التفاوض النووي بشرط

أعلن ، الاثنين، عن استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي بشرط، فيما أشار الى أن لديها استعداد عسكري كبير.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، "مستعدون لكل الخيارات ونأمل أن تختار الخيار ، الاتصالات بيني وبين ويتكوف مستمرة قبل الاحتجاجات وبعدها وما زالت متواصلة".

وأضاف "بعض الأفكار مطروحة مع واشنطن وتجري دراستها حاليا من جانبنا"، مردفا "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد بلادنا".

ولفت الى أنه "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له"، مضيفا "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".

وتابع "هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح "، مشددا بالقول "لا نعتقد أن واشنطن جاهزة لتفاوض منصف وعادل وحين تصبح جاهزة سندرس الأمر بجدية".

وأشار عراقجي "جاهزون للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي بشرط أن يكون ذلك دون تهديد أو إملاءات"، كاشفا أن "قطع الإنترنت تم حين بدأت العمليات الإرهابية بأوامر من الخارج، الحكومة اعترفت بالاحتجاجات وكانت تتفاوض مع ممثلي المحتجين والرئيس التقى بهم".