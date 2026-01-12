تطور جديد يخص العلاقات الهندية الروسية

وشكّل هذا الحدث إحدى المنصات الرئيسية للتعاون الثنائي، الذي شهد تطورًا مستمرًا، بما في ذلك على هامش .ونُظّم الحوار من قِبل التحالف التجاري ، ومجلس الأعمال للتعاون مع الهند، وحكومة ، ومؤسسة روسكونغرس.وخلال الجلسة العامة، ناقش المشاركون التوجهات الرئيسية للتعاون الروسي الهندي، بما في ذلك بين والهند وحل القضايا التجارية وتحديد فرص جديدة لتحقيق التوازن في التجارة الثنائية وضمان المرونة اللوجستية والمالية.كما ناقشوا تطوير التعاون الصناعي واستبدال الواردات والشراكة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار وتنمية رأس المال البشري والتعاون الأكاديمي وتوسيع التفاعل الثقافي والإقليمي.وأكد سيرغي تشيرمين، وزير حكومة موسكو ورئيس والدولية الخارجية لمدينة موسكو، على النمو المطرد للنشاط التجاري والتوجه العملي للتعاون الروسي الهندي.وتُقيم روسيا والهند شراكة متعددة الأوجه منذ سنوات عديدة، تشمل الاقتصاد والصناعة والعلوم والتعليم والثقافة، ويدعم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المبادرات التجارية والثقافية والإنسانية المشتركة التي تُنفذ على المستويين الاتحادي والإقليمي، فضلاً عن التفاعل الفعال بين مجتمعات الأعمال في البلدين.وأكد سامي كوتواني، رئيس تحالف الأعمال الهندي، على الجانب العملي لاهتمام الشركات بالتعاون مع روسيا.وأكد فالكوف، نائب مدير مؤسسة روسكونغرس ومدير سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، خلال كلمته في الجلسة العامة، على أهمية المنتدى كمنصة دولية رئيسية للتعاون العملي.