الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
تطور جديد يخص العلاقات الهندية الروسية

دوليات

2026-01-12 | 12:12
تطور جديد يخص العلاقات الهندية الروسية
المصدر:
وكالات
68 شوهد

جمع الحوار الروسي الهندي السادس عشر للأعمال، الذي عُقد في في موسكو، أكثر من 1250 مشاركًا، من بينهم ممثلون عن السلطات الحكومية، وقطاعات الأعمال، وخبراء من روسيا والهند.

وشكّل هذا الحدث إحدى المنصات الرئيسية للتعاون الثنائي، الذي شهد تطورًا مستمرًا، بما في ذلك على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
ونُظّم الحوار من قِبل التحالف التجاري الهندي، ومجلس الأعمال للتعاون مع الهند، وحكومة موسكو، ومؤسسة روسكونغرس.
وخلال الجلسة العامة، ناقش المشاركون التوجهات الرئيسية للتعاون الروسي الهندي، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند وحل القضايا التجارية وتحديد فرص جديدة لتحقيق التوازن في التجارة الثنائية وضمان المرونة اللوجستية والمالية.
كما ناقشوا تطوير التعاون الصناعي واستبدال الواردات والشراكة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار وتنمية رأس المال البشري والتعاون الأكاديمي وتوسيع التفاعل الثقافي والإقليمي.
وأكد سيرغي تشيرمين، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية لمدينة موسكو، على النمو المطرد للنشاط التجاري والتوجه العملي للتعاون الروسي الهندي.
وتُقيم روسيا والهند شراكة متعددة الأوجه منذ سنوات عديدة، تشمل الاقتصاد والصناعة والعلوم والتعليم والثقافة، ويدعم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المبادرات التجارية والثقافية والإنسانية المشتركة التي تُنفذ على المستويين الاتحادي والإقليمي، فضلاً عن التفاعل الفعال بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
وأكد سامي كوتواني، رئيس تحالف الأعمال الهندي، على الجانب العملي لاهتمام الشركات الهندية بالتعاون مع روسيا.
وأكد أليكسي فالكوف، نائب مدير مؤسسة روسكونغرس ومدير منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، خلال كلمته في الجلسة العامة، على أهمية المنتدى كمنصة دولية رئيسية للتعاون العملي.
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
17:33 | 2026-01-12
ترامب يهدد بفرض رسوم على من يتعامل تجاريا مع إيران
16:53 | 2026-01-12
​دمشق تعلن صد محاولتي تسلل لـ"قسد" في ريف الرقة
16:49 | 2026-01-12
تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لضم غرينلاند
16:10 | 2026-01-12
العثور على جثة دبلوماسي روسي داخل سفارة بلاده في قبرص
15:50 | 2026-01-12
وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية"
15:33 | 2026-01-12

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
