إيران تعلن اعتقال 15 شخصا مرتبطين بقناتين معارضتين

قالت والأمن الوطني الإيرانية، في بيان، إن عناصرها تمكنوا من اعتقال مجموعة من 15 شخصا مرتبطين بقناتي تلفزيون معارضتين لإيران.

ونقلت عن الوزارة قولها: "تم اعتقال 15 شخصا من الشبكتين Iran International و ManotoTV".

ووفقا للبيان، قام المعتقلون بتحريض الجمهور وأصدروا تعليمات إلى "قطاع الطرق والمخربين" لمهاجمة المنشآت العسكرية والعامة، وقاموا بتصوير أفعالهم ونشرها على الإنترنت.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، التي سرعان ما تحولت إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام وتندد بالمرشد والحرس الثوري، وفي وقت سابق، أشارت الأنباء إلى مقتل 25 من رجال الأمن والشرطة الإيرانيين.