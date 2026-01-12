رسالة من السيد الخامنئي الى الشعب الإيراني.. تعرفون عدوكم

وقال السيد الخامنئي في رسالة الموجّهة إلى الشعب الإيراني، تابعتها : "أيّها الشعبُ الإيرانيّ الشأن لقد أنجزتم اليوم عملاً عظيمًا، وسطّرتم يومًا تاريخيًّا"، مبينا إن "هذه الحشود الغفيرة المفعمة بالعزيمة الراسخة، قد أبطلت مخططات الأعداء الأجانب التي كان من المقرر تنفيذها على أيدي المرتزقة في الداخل".واضاف: "لقد استعرض الشعب الإيراني العظيم ذاته وعزيمته وهويّته في وجه الأعداء؛ وكان ذلك تحذيرًا لساسة كي يضعوا حدًّا لخداعهم، وألا يراهنوا على المرتزقة الخونة".وتابع السيد الخامنئي إن "الشعب الإيراني قويّ ومقتدر، واعٍ ويعرف عدوّه، وحاضرٌ في الساحة في كل حال".