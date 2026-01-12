واشنطن تدعو طهران للإفراج عن الرهائن الأمريكيين فورا

دعت ، الاثنين، الى الإفراج عن الرهائن الأمريكيين فورا.

ونقلت قناة " نيوز" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية: على الإفراج عن الرهائن الأمريكيين فورا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.