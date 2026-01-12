أول تعليق أممي على احتجاجات إيران

وقال المتحدث باسم غوتيريش، "الأمين العام مصدوم من التقارير بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في ".

وأضاف "الأمين العام يحث على عدم الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة"، مردفا "يجب أن يكون جميع الإيرانيين قادرين على التعبير عن مظالمهم بسلام ودون خوف".

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.