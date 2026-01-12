تحضيرا للانتقال إلى نظام طارئ.. الصحة الإسرائيلية تحدّث التعليمات للمستشفيات

ونشرت القناة الـ 12 الإسرائيلية وثيقة صادرة عن ، يوم الاثنين، تتحدث عن "ضرورة أخذ " من النزاع في قطاع والعملية العسكرية ضد في يونيو 2025.وأشارت الوثيقة إلى أن تجربة العمل أثناء الأحداث المذكورة تدل على ضرورة الإسراع بالانتقال من النظام الطبيعي إلى النظام الطارئ للعمل وضرورة وضع مبادئ إدارة موحدة ستسمح بالرد السريع على أحداث متعلقة برفع مستوى التأهب.وأكدت الوزارة مع ذلك على عدم وجود أي تغييرات على نظام عمل المستشفيات في الوقت الراهن، وأن جميع المستشفيات مستمرة بالعمل وفقا للنظام العادي.