الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران
دوليات
2026-01-12 | 13:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
685 شوهد
اعتبر
البيت الأبيض
، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ليس خائفا من استخدام القوة العسكرية مع
إيران
لكنه يريد الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
وفق "
فوكس
نيوز"، "ما يقوله النظام الإيراني علنا يختلف عن الرسائل التي يرسلها إلينا سرا"، مردفة أن "الرئيس
ترامب
يرى الدبلوماسية خيارا أول ولا يتردد باستخدام القوة إن رآها ضرورية".
وأضافت كارولين ليفيت "ترامب لا يريد أن يرى الناس في
طهران
يموتون في الشوارع"، كاشفة أن "ترامب تحدث مع
إيلون ماسك
بشأن
خدمة الإنترنت
في
إيران
".
ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى أن "الرئيس ترامب ليس خائفا من استخدام القوة العسكرية مع إيران لكنه يريد الدبلوماسية".
وانتشرت احتجاجات في معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.
واتهمت السلطات الإيرانية
الولايات المتحدة
وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.
مقالات ذات صلة
مسؤول أمريكي يتحدث عن خطط استخدام القوة ضد إيران
14:40 | 2026-01-12
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء غرينلاند
12:43 | 2026-01-07
البيت الابيض يتحدث عن خيارت لدى ترامب بشأن فنزويلا
12:08 | 2025-12-21
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض
16:50 | 2025-12-13
ايران
ترامب
الولايات المتحدة
خدمة الإنترنت
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إيلون ماسك
إسرائيل
دونالد
طهران
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
34.87%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
23.73%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
21.14%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.27%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
17:33 | 2026-01-12
ترامب يهدد بفرض رسوم على من يتعامل تجاريا مع إيران
16:53 | 2026-01-12
دمشق تعلن صد محاولتي تسلل لـ"قسد" في ريف الرقة
16:49 | 2026-01-12
تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لضم غرينلاند
16:10 | 2026-01-12
العثور على جثة دبلوماسي روسي داخل سفارة بلاده في قبرص
15:50 | 2026-01-12
وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية"
15:33 | 2026-01-12
