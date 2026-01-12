البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران

اعتبر ، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي ليس خائفا من استخدام القوة العسكرية مع لكنه يريد الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم وفق " نيوز"، "ما يقوله النظام الإيراني علنا يختلف عن الرسائل التي يرسلها إلينا سرا"، مردفة أن "الرئيس يرى الدبلوماسية خيارا أول ولا يتردد باستخدام القوة إن رآها ضرورية".

وأضافت كارولين ليفيت "ترامب لا يريد أن يرى الناس في يموتون في الشوارع"، كاشفة أن "ترامب تحدث مع بشأن في ".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى أن "الرئيس ترامب ليس خائفا من استخدام القوة العسكرية مع إيران لكنه يريد الدبلوماسية".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.