روسيا تعلن إسقاط 56 مسيرة أوكرانية

ووفقا لبيان الوزارة، اعترض الجيش الروسي ودمر هذه المسيرات الجوية الأوكرانية خلال 4 ساعات فوق مقاطعات فورونيج و بريانسك وكورسك وإقليم كراسنودار و فوق مياه .وجاء في بيان الوزارة: "في 12 يناير، في الفترة من الساعة 16:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 56 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 21 قطعة فوق أراضي جمهورية ، و18 طائرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك ونفس العدد فوق مقاطعة كورسك، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثماني طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف".