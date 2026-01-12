ترامب يحذر: الحكم ضد الرسوم الجمركية قد يكلف تريليونات

وأوضح ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن التكلفة المباشرة للحكم السلبي قد تصل إلى "مئات المليارات" من الدولارات. ولكن الخطر الأكبر، وفقا لتحذيره، يكمن في مطالبات "الاسترداد" المتوقعة من دول وشركات أجنبية استثمرت في بناء مصانع ومعدات داخل لتجنب تلك الرسوم .وأشار إلى أن إضافة هذه المطالبات الاستثمارية قد ترفع الفاتورة الإجمالية إلى مستوى "التريليونات".وشدد ترامب على أن تسوية مثل هذه المطالبات لن تكون عملية بسيطة أو سريعة، قائلا: "أي شخص يقول إنه يمكن القيام بذلك بسرعة وسهولة سيقدم إجابة خاطئة أو غير دقيقة".وتوقع أن يستغرق تحديد الأرقام النهائية والأطراف المستحقة والدفع "سنوات عديدة"، معربا عن شكوكه في قدرة البلاد على الوفاء بهذه الالتزامات الهائلة.وربط ترامب القضية بالأمن القومي للولايات المتحدة، محذرا من أن حكما سلبيا من سيدخل البلاد في "ورطة كبيرة"، واختتم تصريحاته بالقول: "تذكروا، عندما تشرق ببراعة، يضيء العالم بشكل مشرق"، حسب تعبيره.وفي وقت سابق، شكك غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، يوم الأربعاء، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.