مسؤول أمريكي يتحدث عن خطط استخدام القوة ضد إيران

وأضاف المسؤول لم يكشف عن هويته وفق : "إن خطط استخدام القوة ضد باتت في مرحلة متقدمة... ويجري تطوير هذه السيناريوهات استنادا إلى الوضع السائد وكيفية تطور الأحداث هناك".ووفقا له، فإن المجموعة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "مستعدة لأي تطورات ولتنفيذ أي مهام، فضلا عن الدفاع عن مصالح وحمايتها".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرّح بأن إيران مستعدة في حال قررت " إلى الخيار العسكري".قبل كل ذلك، ذكر الرئيس الأمريكي أنه سيدعم توجيه المزيد من الضربات ضد إيران إذا حاولت مواصلة تطوير برامجها الصاروخية والنووية. لاحقا، ومع اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات في إيران، هدّد إيران بضربة قوية في حال مقتل أي متظاهر، مؤكدا أنه سيُقدّم العون للشعب الإيراني عند الحاجة.