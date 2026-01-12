البيت الأبيض يعلن: سنواصل الاستيلاء على السفن التي تبحر من فنزويلا

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "أكد بوضوح أن ناقلات النفط التي حصلت على موافقة ستغادر فنزويلا".وأضافت: "سنواصل الاستيلاء على السفن غير التابعة لأي دولة أو تلك التي لم تحصل على تصريح للتجارة".يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد احتجزت عدة ناقلات نفط قبالة السواحل الفنزويلية في وقت سابق من الشهر الجاري.وتتهم تلك السفن بانتهاك نظام العقوبات المفروض على قطاع الطاقة الفنزويلي من قبل .