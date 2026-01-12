وكتب نصير زاده في منشور له: "ستكون لدينا مفاجآت عسكرية موجعة، في ردنا على أي هجوم يستهدفنا".وأضاف الإيراني: "سنهاجم مصالح العدو في أي مكان، في حال أي اعتداء على مصالحنا الوطنية"، مشيرا إلى أن أي دولة "تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم، ستكون هدفا مشروعا لنا".يذكر أن المتحدثة باسم كارولين ليفيت، أكدت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي لن يتردد في استخدام القوة العسكرية ضد إذا رأى ذلك ضروريا، مشددة على أن الدبلوماسية تبقى خياره الأول.