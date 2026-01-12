العثور على جثة دبلوماسي روسي داخل سفارة بلاده في قبرص

وقال المصدر إن تشريح الجثة كشف أن سبب الوفاة "ليس طبيعيا"، وقد يكون ناتجا عن "انتحار".وعثر على جثة الرجل داخل مكتبه، وطلب من شرطة قبرص التوجه إلى السفارة، لكن عناصرها لم يسمح لهم بدخول المبنى، حسب الإعلام المحلي.وقالت في قبرص في بيان: "توفي زميلنا، أحد أفراد طاقم السفارة، إيه في بانوف".وأضافت: "بالتنسيق مع السلطات القبرصية المعنية، تعمل السفارة على تسريع نقل جثته" إلى .وذكرت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية أنه تم أبلاغ الشرطة بأن الرجل انتحر تاركا رسالة، غير أن الشرطة لم تتسلم الرسالة التي أرسلتها السفارة بدورها إلى ، بحسب المصدر ذاته.وأضافت الصحيفة: "يبدو أن السلطات القبرصية أبلغت بالحادث بعد ساعات عدة من وقوعه".