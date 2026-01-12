تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لضم غرينلاند

وبحسب نص الوثيقة، فإن مشروع القانون، في حال إقراره، قد يأذن للرئيس الأمريكي باتخاذ الخطوات اللازمة لترتيب ضم الجزيرة، كما سيلزم بتقديم تقرير إلى يفصل التعديلات اللازمة.وصرح عضو الكونغرس الجمهوري راندي فاين، في بيان له، بأن مشروع القانون "لضم ومنحها صفة الولاية" مرتبط بضرورة حماية مصالح في من "تهديدات" وروسيا.وأضاف فاين: "في ظل اشتداد المنافسة العالمية في القطب الشمالي، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لقوى أخرى بالسيطرة على إحدى أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، حيث يهدف مشروع القانون إلى حماية مصالح الأمريكي الاستراتيجية في القطب الشمالي ومواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصين وروسيا".قبل ذلك، صرحت المتحدثة باسم كارولين ليفيت بأن ترامب قد أوضح موقفه بشأن غرينلاند بشكل واضح للغاية، ويريد أن تستحوذ الولايات المتحدة على الجزيرة.يذكر أن السلطات الدنماركية والغرينلاندية قد حذرت من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعاتها باحترام سلامتها الإقليمية، كما ناقشت دول ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية إلى إجراءات ملموسة.